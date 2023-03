Papa Francesco ricoverato al Gemelli di Roma

di Rita Milione

Nella giornata di ieri Papa Francesco è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria. Secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa vaticana, il Pontefice soffre di “un’infezione respiratoria che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”. Papa Francesco giunto in ambulanza a seguito di un malore, ha manifestato problemi cardiaci e un affaticamento respiratorio.

Sin dai giorni scorsi, si legge ancora nella nota vaticana, “Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie: ma questo pomeriggio si è recato al Gemelli per effettuare alcuni controlli medici”. “L’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”. Il Papa avrebbe iniziato ad avvertire un dolore al petto subito dopo l’udienza generale tenuta in piazza San Pietro, mentre già si trovava nella sua residenza a casa Santa Marta.

In ospedale il Papa ha trascorso una notte tranquilla, “liscia come l’olio”, secondo quanto apprende l’ANSA. Il Pontefice proseguirà la sua terapia per un’infezione respiratoria e continueranno gli accertamenti che per ora, secondo quanto si apprende, escludono problemi cardiaci e polmonite.

“Gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme, ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti”, riferiscono ancora.