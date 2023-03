Delincuente: il nuovo singolo di Boro Boro ft. Elettra Lamborghini

di Tiara Operno

“Delincuente” è il nuovo singolo di Boro Boro in collaborazione con Elettra Lamborghini. Il brano, destinato a diventare un pezzo immancabile nei club italiani, è disponibile da oggi, venerdì 31 marzo, in radio ed in tutte le principali piattaforme streaming.

Dopo aver collezionato 7 dischi di platino, 1 disco d’Oro, oltre 440 milioni di stream e 120 milioni di views su YouTube grazie a hit inarrestabili come i singoli “Lento” e “Nena” che hanno dominato le classifiche per settimane, reduce dal successo di “Suavemente“ (la riedizione italiana del brano dell’artista algerino Soolking) – brano che ha consacrato Boro Boro a livello internazionale con oltre 152 milioni di stream sulle piattaforme – e dal suo ultimo singolo “Paura e Soldi”, l’artista multiplatino torna con “Delincuente”.

La traccia vede la straordinaria collaborazione di Elettra Lamborghini.



Due tra le personalità più iconiche del panorama si incontrano per la prima volta su un brano-manifesto della scena latin-trap. Prodotto da Jvli, “DELINCUENTE” anticipa le atmosfere estive con una traccia destinata a diventare una colonna portante dei club italiani.

Clicca qui per ascoltare il brano.

TESTO DI DELINCUENTE

Ho quattro pali di maglia ma la buco con le canne

Mentre lei muove il culo penso che anche Dio è grande, se callejero

Innamorato vero del peligro

Bevo una tequila e dopo glielo pongo a ritmo

E Pom, Pom, Pom, Pom

(Elettra)

Pom, Pom, Pom, Pom

Pom, Pom, Pom, Pom

(Elettra Lamborghini)

Pom, Pom, Pom

Estamos por la calle, como delinquente

L’ho detto alla mia gente, moriremo leggende

Ho una giacca di Gucci, di pelle di serpente

Matando los ratas, ratata por siempre

Chiama il tipo, prendi il tavolo, siamo in quarantacinque

El tiburón in tasca ha una 45

Plata más plata dentro la mia Fendi

Con il ferro in bocca hai l’apparecchio sui denti

Spendo tutto nella discoteca

Collane d’oro, tequila non disseta

Dice que no lo quiere pero miente

Por la calle come un vero delinquente

-Quente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Sono con Kaisy, con Keida, con Rayza

Alzo soldi come pesi, 100K sulla panca

Lei ha un culo che parla, forse meglio stare zitto

Oggi ne esco lindo, bendito come Cristo

Love, love, love, sex, American Express

Ho fatto 2 milioni ma sto sempre sotto stress

Love, sex, lei Bosnia da Sarajevo

Fissata con l’healthy, beve solo Coca Zero

Se entro nella disco spendo più o meno il tuo stipendio

Tutti i pezzi da venti, mamma, li sto ripulendo

La tua tipa ascolta Liga, la mia pompa reggaeton

Trovati un lavoro, portami un’altra Patron

Spendo tutto nella discoteca

Collane d’oro, tequila non disseta

Dice que no lo quiere pero miente

Por la calle come un vero delinquente

Quente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente