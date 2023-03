Salerno, “9 minuti con l’Arcivescovo”: la terza intervista

di Rita Milione

Nuovo appuntamento, oggi, 31 marzo 2023, ultimo venerdì del mese, con le interviste video all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. L’Arcivescovo in “9 minuti”, si è soffermato sul suo recente viaggio in Libano, sulla sigla del protocollo per la rete dei musei, sull’esposizione della Sacra Sindone presso la Cattedrale di Salerno.

E, ancora, sulla nomina a presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito del paganese Giuseppe Contaldo e, infine, sui principali appuntamenti diocesani in vista della Santa Pasqua, con il suo augurio per tutta la comunità.