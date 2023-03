Salerno, “Uova di Pasqua per donare un sorriso”: l’iniziativa

di Rita Milione

In occasione della Santa Pasqua, si rinnova la solidarietà con il Lions Club Salerno Hippocratica Civitas, Forte La Carnale e la Cooperativa Sociale “Fili d’erba” che, insieme, organizzano l’iniziativa Consegna uova pasquali destinata a donare un dolce sorriso agli utenti che frequentano le strutture gestite dalla Cooperativa in convenzione con il Comune di Salerno. L’appuntamento è per martedì 4 aprile 2023 ore 16:30 presso il Centro Sociale ed Aggregativo “Il Girasole” in Via M. D’Azeglio n.1, quartiere S. Eustachio a Salerno. Parteciperanno i minori del Centro socio aggregativo Quartiere Mariconda, dei centri diurni polifunzionali Anthos, Ippocampo, Luna di Carta e Gulliver, oltre ai piccoli iscritti al servizio integrativo per la prima infanzia Mamme in rete.

Presenzieranno all’evento Carlo Sabbatese presidente LionsClub Hippocratica Civitas e Lorenzo Galliano presidente Satellite Branch Club Forte La Carnale. La Cooperativa Fili d’erba, li ringrazia per la sensibilità e l’attenzione che sempre dedicano a tali iniziative oltre a ringraziare tutti i gruppi Lions che parteciperanno all’evento.