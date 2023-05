De Luca: annunciati nuovi bandi di gara e le parole sullo Scudetto Napoli

di Gaudieri Brunella

De Luca apre la diretta con le congratulazioni per l’allenatore del Napoli e la squadra che festeggiano per la vittoria dello Scudetto. Una vittoria che secondo il Presidente coinvolge in un’onda di emozioni tutta la Campania e chi è emotivamente legato alla città di Napoli anche se vive all’estero. Utilizzare questi momenti di affermazione di valori sportivi per ritrovarsi come comunità.

Ci sono 4 mesi di tempo per elaborare il progetto del nuovo Stadio Arechi in quanto è da poco partita la gara. Il Presidente invita alla responsabilità per i festeggiamenti per promuovere positivamente la città di Napoli e del sud.

Stadio Collana: riqualificazione urbanistica e polo di attrazione con numerosi parcheggi sottostanti lo stadio da destinare a quella zona. C’è stato qualche giorno di ritardo perché è stato sollevato l’ennesimo ricorso e pertanto il 18 maggio prossimo si discuterà davanti al Consiglio di Stato e sciogliere le riserve che stanno impedendo alla Regione di procedere con i progetti e consentire alla regione Campania, a cui appartiene lo stadio, un completamento dell’opera urbanistica.

Sanità: Dal 16 maggio ci sarà l’erogazione di pasti gratuiti per le mamme dei bambini ricoverati al Santobono di Napoli. Come riferito nelle precedenti dirette, la regione Campania intende estendere il servizio anche alle altre strutture sanitarie, in cui vengono ricoverati i giovanissimi pazienti.

Asl Napoli 3: si procede con la stabilizzazione del personale.

Per quanto riguarda le altre strutture sanitarie su cui si intende lavorare, a Nola si intende persino ristrutturare completamente l’ospedale.

Battipaglia: nella Piana del Sele invece si procederà con un blocco di lavori in un’area adiacente all’ospedale, ma appartenente alla Regione, per far sì che si possano implementare i servizi offerti dall’ospedale. Ospedale di Solofra invece è stato completamente ristrutturato per permetterne la riapertura dopo la chiusura per improcrastinabili lavori di riqualificazione.

Sport: atteso il passaggio del giro d’Italia tra Napoli e Salerno.

Stati generali sull’ambiente: punto sulle politiche ambientali, regione più all’avanguardia per i controlli ambientali, dall’atmosfera alle falde acquifere. Particolare attenzione riservata ai sistemi idrici.

Oggi il 25 esimo anniversario della frana di Sarno. Da quella tragedia sono stati presi spunti per il miglioramento della protezione civile della regione.