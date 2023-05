L’OMS dichiara la fine della pandemia da covid

di Gaudieri Brunella

L’OMS ha dichiarato quest’oggi per mezzo delle parole del direttore generale Tedros Ghrebreyesus la fine della pandemia generatasi due anni fa a causa della diffusione del coronavirus covid-19.

La prima volta che l’emergenza sanitaria internazionale era stata dichiarata era il 30 gennaio 2020. Secondo quanto dichiarato dal direttore generale dell’OMS, il coronavirus non si qualifica più come un elemento di pericolo tale da scatenare un’emergenza sanitaria globale. Le parole di Ghrebreyesus rappresentano una fine simbolica di uno degli eventi più sconcertanti che ha cambiato definitivamente le vite e le economie di tutto il mondo, generando numerose vittime e sconvolgendo le economie di tutto il mondo.

Il direttore generale dell’Oms sostiene che questo debba essere un momento importante di riflessione, poichè deve restare nella memoria di tutti la potenzialità del pericolo rappresentato da una pandemia e la diffusione di un virus sconosciuto.

Tuttavia, ribadisce Ghrebreyesus ora si hanno gli strumenti necessari per prepararsi alle pandemie e riconoscerle prima ed in tempo. In particolare egli fa riferimento alla capacità di coordinamento globale che permetterebbe di gestire al meglio le situazione di emergenza. Bisognerà inoltre promettere ai propri figli e nipoti di non commettere più gli “stessi errori”, come dichiarato durante la conferenza stampa.