Nel Decreto Aprile, il reddito di emergenza si potrà integrare con il nuovo reddito di cittadinanza. Attesa una nuova riunione in serata nel Governo

Piano piano, tutte le soluzioni stanno venendo a galla. Prende forma il pacchetto per la tutela del lavoro e il sostegno al reddito che il Governo proporrà con il nuovo Decreto Aprile con gli interventi economici anti-Coronavirus. In particolare, al suo interno sarà compreso un bonus per i centri estivi, un reddito di emergenza che si potrà integrare con il nuovo Reddito di cittadinanza a maglie più larghe. In più, ci sarà il rinnovo di tutti gli ammortizzatori compreso il bonus autonomi.

Ma non è finita qui. Il Governo prepara anche l’incentivo a comprare bici e monopattini per decongestionare i mezzi pubblici, con i negozi pronti a riaprire a breve non appena ci sarà l’ordinanza del MISE. Fino a Mercoledì, quando il testo dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri, ci sarà tempo per limare le misure ma l’impianto degli aiuti a famiglie e lavoratori risponde in gran parte agli annunci fatti finora. La cassa integrazione e la cassa in deroga saranno rinnovate per altre 9 settimane.

In tutto, dunque, vi saranno 18 settimane di ammortizzatori che si potranno chiedere in una finestra di altri sei mesi, fino a fine Ottobre. Con un click dovrebbe poi arrivare “in 24 ore” come promesso dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il bonus per partite Iva e autonomi per il mese di Aprile. Il bonus, però, resterà di 600€ per il Decreto Aprile, mentre per Maggio salirà a 1000€ ma solo per partite IVA e autonomi che abbiano perso tra Marzo e Aprile un terzo del reddito o del fatturato rispetto allo stesso bimestre del 2019.

Leggi anche