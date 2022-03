Denis Dosio svela: “Io vittima di bullismo. Piango ancora, ma mi ha reso più forte”

Denis Dosio rivela: “Io vittima di bullismo. Piango ancora, ma mi ha reso più forte”. Ecco il racconto dell’ex concorrente del Grande Fratello

BULLISMO: LA STORIA DI DENIS DOSIO- Il bullismo è una piaga sociale sempre più diffusa e attuale. Purtroppo, il fenomeno continua a diffondersi, soprattutto tra i giovanissimi. E spesso non risparmia nemmeno personaggi famosi. Anche Denis Dosio, celebre youtuber ed ex concorrente del Grande Fratello, ha svelato di essere stato vittima dei bulli in passato. Ora il ragazzo ha superato gli anni più bui e tristi, ma chiaramente la ferita resta aperta, difficile da cicatrizzare.

Ecco le sue parole, riportate anche da Tg Com 24: “Ho provato a cancellare o bloccare, ma non serve”, ha spiegato Denis Dosio, “la cosa che ho imparato è stare bene con se stessi, conoscersi, amarsi, capire veramente chi si è“. Il popolarissimo 19enne ha poi così proseguito: “È un momento che io ricordo piangendo ma mi ha reso più forte, mi ha reso il ragazzo che sono. È una ferita che sono riuscito ad ammettere su quella sdraio, sono felicissimo di essere riuscito a condividere quella parte della mia vita che quasi mai riesco a tirar fuori, perché quando alzo il cellulare per fare una storia cerco di condividere solo positività”.

