Denti disallineati: i danni che provocano sulla salute

I denti storti o disallineati sono più comuni di quanto si possa pensare. Infatti, sono poche le persone che non presentano denti fuori posto o non correttamente allineati con il corrispondente opposto.

Le loro caratteristiche comuni li fanno considerare come un fenomeno naturale tra le persone e, di conseguenza, vi si presta poca attenzione.

Sono molti coloro che si occupano di questa condizione solo quando si rendono conto che il loro sorriso non ha un aspetto piacevole; a questo punto optano per un apparecchio trasparente come aiuto fondamentale per migliorare il proprio sorriso in maniera semplice e conveniente.

È comune trovare denti storti nei bambini, poiché il cranio e, naturalmente, la mascella stanno tuttora crescendo e i denti non hanno ancora trovato la loro posizione definitiva.

Tuttavia, quando si raggiunge l’età adulta e l’anomalia si protrae, possono verificarsi gravi casi di disallineamento dentale, con ripercussioni sulla salute e sulla qualità della vita di chi ne soffre.

Cause e caratteristiche dei denti storti

La posizione ideale di una mascella è quella in cui l’arcata dentale superiore è posizionata con una leggera sporgenza rispetto a quella inferiore e i denti trovano il loro correlativo per incastrarsi senza problemi.

Ciò consente una masticazione efficiente del cibo. Se questa caratteristica non è presente, o se è notevolmente compromessa, si è in presenza di un caso di malocclusione.

Questa condizione si traduce in una chiusura inadeguata della bocca che ostacola il corretto funzionamento dell’apparato digerente superiore.

La malocclusione dentale è essenzialmente composta da tre tipi, da cui ne derivano le altre varianti:

Morso inverso. Il mento del soggetto è pronunciato in avanti producendo questo tipo di morso. Morso profondo. In questo caso, la situazione è inversa a quella precedente. In questo caso, gli incisivi superiori coprono esageratamente i denti inferiori. Morso aperto. Si tratta di una condizione in cui i denti dell’arcata frontale superiore non riescono a toccare i denti corrispondenti dell’arcata inferiore.

In tutti e tre i casi, e nelle loro varianti più o meno gravi, la masticazione del cibo è inefficiente e il sorriso risulta spiacevole.Le cause di questa malformazione possono essere:

Congenita o ereditaria . I figli di genitori in cui uno o entrambi i genitori hanno i denti storti, è molto probabile che anche i figli abbiano i denti storti.

. I figli di genitori in cui uno o entrambi i genitori hanno i denti storti, è molto probabile che anche i figli abbiano i denti storti. Acquisita. Patologie del cavo orale, artrite facciale o tumori; abitudini scorrette e deformanti come la suzione del pollice fin dall’infanzia; incidenti con lesioni facciali e altro.

Conseguenze della malocclusione

Problemi di masticazione . Poiché non macinano correttamente il cibo, i denti disallineati lasciano passare pezzi di cibo mal tritati, il che può avere ripercussioni negative sulla qualità della digestione . Ne consegue un reflusso gastrico o una digestione lenta.

. Poiché non macinano correttamente il cibo, i denti disallineati lasciano passare pezzi di cibo mal tritati, il che può avere . Ne consegue un reflusso gastrico o una digestione lenta. Problemi di fonetica . Non è possibile pronunciare correttamente alcune parole e parlare correttamente in pubblico diventa scomodo .

. Non è possibile pronunciare correttamente alcune parole e . Rischio di patologie dentali . A causa del sovrapporsi dei denti, ci sono aree difficilmente accessibili per lo spazzolino, rendendo difficile la pulizia . In questo caso, le condizioni sono ideali per la comparsa di carie, placca dentale o altre malattie orali che potrebbero portare alla perdita dei denti.

. A causa del sovrapporsi dei denti, ci sono aree difficilmente accessibili per lo spazzolino, . In questo caso, le condizioni sono ideali per la comparsa di carie, placca dentale o altre malattie orali che potrebbero portare alla perdita dei denti. Problemi estetici che influiscono sull’autostima e sulle relazioni sociali. Un sorriso malformato non sarà mai una buona lettera di presentazione.

Soluzioni ai problemi di malocclusione

Esistono diversi tipi di soluzioni odontoiatriche per correggere la malocclusione. La soluzione più acettata è l’adozione dell’apparecchio trasparente per correggere le malocclusioni lievi e moderate. Il tutto inizia con una visita dentistica.

L’ortodontista procederà all’esecuzione di una scansione 3D che darà luogo a un modello tridimensionale dell’apparato orale, dal quale verrà progettato l’apparecchio più adatto in base alla forma anatomica della mascella.

Allineatori dentali invisibili per un sorriso splendido

Questa è la soluzione più diffusa. Consiste nell’indossare un apparecchio trasparente che riporta gradualmente i denti in posizione. Sono realizzati in materiale termoplastico ad alta densità: resistenti ma flessibili per consentire movimenti naturali.

Sono la soluzione preferita dagli adulti, perché il loro aspetto potrebbe passare quasi inosservato.

Poiché questi impianti sono progettati al computer, sulla base di una scansione, il loro uso è personalizzato; possono essere utilizzati solo dalla persona per cui sono stati realizzati.

Grazie ai suoi materiali flessibili, si può rimuovere per la pulizia o quando il paziente ha bisogno di mangiare. La sua confezione è basata su una tecnologia all’avanguardia e il materiale utilizzato è molto sottile e completamente trasparente.

Per ottenere risultati finali ottimali, l’apparecchio trasparente va sostituito ogni due settimane, passando all’apparecchio successivo fino al raggiungimento del risultato desiderato. La lunghezza del trattamento dipende dal tipo e dalla gravità della malocclusione presente.

In generale, per il trattamento di una patologia lieve-moderata, il tempo di trattamento con un apparecchio trasparente può durare dai 4 ai 9 mesi. Nei casi più gravi la durata può essere più lunga e la tecnica può variare.