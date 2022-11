Aggiornamenti guerra in Ucraina: nuovi bombardamenti su Kiev

La guerra continua a colpire. È dal 24 febbraio che la Russia ha invaso l’Ucraina, dopo 9 mesi difficili e di bombardamenti continui sembra che l’Ucraina non riesca ad intravedere quella libertà ormai persa che la guerra le ha tolto. Anche se, tra i fumi e le macerie, l’esercito ucraino non molla ed è riuscito a riconquistare la regione di Kherson, finita sotto il controllo di Mosca.

Uditi nuovi bombardamenti a Kiev e sull’intera regione durante queste ore pomeridiane. Per ora sono 3 le vittime e oltre 20 i feriti, secondo quanto riferito da fonti militari. L’allarme è stato dato dal capo dell’amministrazione statale regionale di Kiev, che ha pregato i cittadini di non ignorare l’allarme aereo e di scendere nei rifugi. Massicci missili russi sono stati lanciati anche contro Odessa e Dnipropetrovsk.

La notte scorsa, un neonato è stato ucciso da un missile che ha colpito il reparto maternità dell’ospedale Vilnianska.

Pesanti blackout in Moldavia dopo i bombardamenti russi. Il sindaco di Kiev ha riferito che è stata colpita un’importante infrastruttura della capitale, diverse città sono senza elettricità e tre centrali nucleari sono state scollegate dalla centrale elettrica. Il danno all’energia ucraina, di seguito agli attacchi terroristici russi è significativo. A tal proposito, nel suo discorso serale, il presidente ucraino Zelensky ha invitato i cittadini a limitare l’uso della corrente elettrica. Questa importante necessità unita agli attacchi missilistici sulle infrastrutture chiave dell’Ucraina, condurrà i cittadini a prepararsi al “peggior inverno dalla Seconda guerra mondiale”. Lo afferma il sindaco di Kiev, che non esclude un’eventuale evacuazione dalla città in caso di mancanza dell’elettricità e freddo intenso, che potrà arrivare fino a -20°C in alcune parti del paese.

I russi usano la centrale nucleare di Zaporizhzhia come “una base militare”, ma non vi sono immediate preoccupazioni per la sicurezza nucleare, perché le strutture della centrale sono rimaste intatte dai bombardamenti. Il presidente ucraino Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo francese Macron. “L’ho informato sulla situazione sul campo di battaglia e nelle centrali nucleari. Ho sottolineato la necessità della smilitarizzazione di Zaporizhzhia”.