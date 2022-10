Depeche Mode in tour: ecco le date italiane

I Depeche Mode, con una conferenza stampa tenuta a Berlino, hanno annunciato il loro ritorno negli stadi italiani, con tre date a luglio 2023.

Depeche Mode: l’uscita di Memento Mori

Durante l’incontro di oggi con la stampa il gruppo musicale britannico ha ufficializzato l’uscita del suo nuovo disco. Si intitola Memento mori, uscirà nella primavera del 2023 ed è il quindicesimo album della famosissima band.

Le parole di Martin Gore

Parlando di Memento Mori, Martin Gore ha commentato: “Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto all’inizio della pandemia e i suoi temi sono stati ispirati direttamente da quel periodo. Dopo la scomparsa di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che questo è ciò che avrebbe voluto, e questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato”. Dave Gahan ha aggiunto: “Fletch avrebbe amato questo album. Non vediamo l’ora di condividerlo presto con voi, e non vediamo l’ora di presentarlo dal vivo durante gli spettacoli del prossimo anno”.

12 luglio allo Stadio Olimpico di Roma

14 luglio allo Stadio San Siro di Milano

16 luglio allo Stadio dall’Ara di Bologna nell’ambito del loro Memento Mori World Tour 2023

Depeche Mode: Discografia

1981 – Speak & Spell

1982 – A Broken Frame

1983 – Construction Time Again

1984 – Some Great Reward

1986 – Black Celebration

1987 – Music for the Masses

1990 – Violator

1993 – Songs of Faith and Devotion

1997 – Ultra

2001 – Exciter

2005 – Playing the Angel

2009 – Sounds of the Universe

2013 – Delta Machine

2017 – Spirit

2023 – Memento Mori

Tournée

1980 – 1980 Tour

1981 – 1981 Tour

1982 – See You Tour

1982-1983 – Broken Frame Tour

1983-1984 – Construction Time Again Tour

1984-1985 – Some Great Reward Tour

1986 – Black Celebration Tour

1987-1988 – Music for the Masses Tour

1990 – The World Violation Tour

1993 – The Devotional Tour

1994 – Exotic Tour/Summer Tour ’94

1998 – The Singles Tour

2001 – Exciter Tour

2005-2006 – Touring the Angel

2009-2010 – Tour of the Universe

2013-2014 – The Delta Machine Tour

2017-2018 – Global Spirit Tour

2023-2024 – Memento Mori Tour

Depeche Mode Tour: i biglietti

A partire dalle ore 10.00 di giovedì 6 ottobre, i biglietti per le date italiane saranno disponibili solo per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

La vendita generale si aprirà alle ore 10.00 di venerdì 7 ottobre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.