Squalificati e diffidati del settimo turno di Serie A

Ogni settimana su Zon.it la lista aggiornata di tutti i diffidati e gli squalificati delle 20 squadre di Serie A. Le assenze squadra per squadra e i pericoli in vista del prossimo turno di campionato. Un cartellino giallo potrebbe costare caro in vista dei match della settimana a seguire. Tieni d’occhio la lista se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata al Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore.

ATALANTA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

BOLOGNA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

CREMONESE

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

EMPOLI

SQUALIFICATI AKPA AKPRO – 1 giornata – Salta Bologna DIFFIDATI NESSUNO

FIORENTINA

SQUALIFICATI Igor – 1 giornata – Salta Verona DIFFIDATI NESSUNO

INTER

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI Brozovic

JUVENTUS

SQUALIFICATI CUADRADO– 1 giornata – Salta Monza MILIK– 1 giornata – Salta Monza DIFFIDATI NESSUNO

LAZIO

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

LECCE

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

MILAN

SQUALIFICATI Leao – 1 giornata – Salta Napoli DIFFIDATI NESSUNO

MONZA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

NAPOLI

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

ROMA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

SALERNITANA

SQUALIFICATI Fazio – 1 giornata – Salta Lecce DIFFIDATI NESSUNO

SAMPDORIA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

SASSUOLO

SQUALIFICATI RUAN – 1 giornata – Salta Torino DIFFIDATI NESSUNO

SPEZIA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

TORINO

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

UDINESE

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

HELLAS VERONA