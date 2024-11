Digitalizzazione e compliance strategica nel mondo assicurativo: l’Agenzia salernitana Carisma tra le pioniere del settore

di Redazione ZON

Nel settore assicurativo, le crescenti aspettative dei clienti e un quadro normativo sempre più stringente spingono le aziende a innovarsi, adottando soluzioni digitali che rendano i servizi più sicuri e agili.

L’Agenzia Carisma di Salerno, in collaborazione con X Consulting, sta guidando questo rinnovamento, trasformando la compliance da semplice obbligo a leva strategica per una digitalizzazione efficace e per una protezione completa dei suoi clienti.

“La nostra visione punta a fare della compliance e della digitalizzazione non solo un adempimento normativo, ma una vera e propria opportunità per garantire ai nostri clienti un servizio sicuro e innovativo – afferma Aurelio Dente, AD di Carisma – Per questo motivo, stiamo investendo in formazione, tecnologie avanzate e strumenti digitali che ci rendano più smart e reattivi rispetto alle esigenze del mercato.”

Grazie alla partnership con X Consulting, Carisma ha integrato strumenti e processi che assicurano un controllo costante e una protezione elevata dei dati, offrendo ai clienti la certezza di interfacciarsi con una realtà affidabile e all’avanguardia.

Alberto Bonomo, CEO di X Consulting e con oltre trent’anni di esperienza nel settore, ha messo a disposizione di Carisma un’organizzazione agile, capace di operare in modo snello e sicuro.“Il nostro obiettivo è fornire a Carisma strumenti di controllo avanzati che possano trasformare ogni obbligo in un vantaggio competitivo – spiega Bonomo -. La partnership ha permesso di rafforzare la governance e di adottare pratiche digitali di alto livello, grazie anche a un programma di formazione continua per i collaboratori Carisma.

Questa formazione ha toccato aspetti chiave come l’antiriciclaggio (AML), la protezione dei dati (GDPR) e i rischi cibernetici, garantendo così un ambiente di lavoro altamente competente e orientato alla sicurezza.Per Carisma, le attività di compliance e le due diligence eseguite da X Consulting sono viste non come meri adempimenti, ma come elementi strategici per consolidare il rapporto di fiducia con i clienti e garantire loro un’esperienza senza rischi.

“Essere assicuratori oggi significa più che mai affiancare i clienti con un servizio trasparente, in grado di rispondere alle loro esigenze anche nel lungo termine – aggiunge Dente – Grazie alla digitalizzazione, infatti, Carisma è in grado di rispondere alle richieste dei clienti in modo rapido, sicuro e conforme a tutte le normative vigenti. In questo quadro, rientrano anche l’app che abbiamo approntato per semplificare la vita dei clienti e le iniziative simili proposte da Zurich” conclude l’AD di Carisma.

Carisma rappresenta un modello virtuoso di come un’agenzia assicurativa possa trasformare l’innovazione digitale in una vera identità aziendale, orientata alla protezione e alla qualità del servizio.

“La nostra esperienza con Carisma – conclude Bonomo – mostra come una visione lungimirante possa creare un ambiente digitale e sicuro, in cui ogni funzione operativa sia un investimento verso la qualità totale.

“In un contesto di rapide trasformazioni, Carisma e X Consulting si propongono come modelli di digitalizzazione e di compliance strategica, dimostrando che la sicurezza e la tecnologia sono alla base di un servizio assicurativo in grado di rispondere in modo proattivo e affidabile alle sfide del mercato.“