DisAbility: domani a Baronissi una giornata dedicata allo sport inclusivo

di Rita Milione

L’associazione Insieme in collaborazione con Accademia Sportiva Salernitana e l’associazione di volontariato “Il Punto” comunicano che, in data 15 aprile 2023 dalle ore 15:00, presso il palazzetto dello sport di Baronissi “Nando Nobile”, si terrà la manifestazione denominata Disability, ingresso e partecipazione gratuita.

L’evento è patrocinato dal Comitato Paralimpico Regionale e dal Comune di Baronissi. Alla manifestazione hanno aderito anche U.S. Salernitana 1919 for special, il CUS Salerno, il Centro Coordinamento Della Salernitana Club (C.C.S.C.), l’Anffas ed i G.A.L.S. Salerno. Numerose sono le società sportive che prenderanno parte alla manifestazione Irnina. L’evento ha lo scopo di sensibilizzare le persone al mondo della disabilità attraverso l’interazione tra atleti paralimpici e quelli normodotati. I bambini presenti saranno coinvolti in attività ludico-motorie, gioco danza ed in alcune discipline sportive. Durante lo svolgimento della manifestazione, nell’area esterna al palazzetto, collaborerà l’associazione “Un Cuore a Cavallo” che si occupa di attività equestri tra cui l’ippoterapia.

Il presidente dell’associazione Insieme Antonio D’Auria dichiara “disABILITY ha lo scopo di porre a conoscenza delle famiglie, che ne hanno bisogno, la possibilità di fare eseguire ai propri cari attività sportive paralimpiche, quindi attraverso lo sport cerchiamo di abbattere le barriere culturali ancora esistenti”