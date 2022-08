Divieto catena ai cani in Toscana. Ordinanza in vigore

Divieto catena ai cani, la Regione Toscana ha emesso un’ordinanza entrata in vigore già dal 3 agosto 2022 che vieta di tenere legati gli animali con la catena. La motivazione è da ricercarsi nei numerosi incendi, di cui il caldo torrido insieme alla siccità ed il forte vento sono responsabili.

L’ondata di caldo che straordinariamente si abbatte sul nostro continente questa estate è stata già responsabile di numerosi incendi. Al verificarsi di tali eventi ed al veloce propagarsi delle fiamme, non è stato spesso possibile svincolare velocemente gli animali dalle catene e quest’ultimi sono rimasti vittime degli incendi.

Il rischio incendi molto alto a causa delle temperature torride riguarda tutta la penisola, ma purtroppo al momento solo la Regione Toscana è stata l’unica ad intervenire in tal senso. Previste sanzioni per chi non si atterrà a quanto deciso.

Ad esultare in prima fila gli attivisti, quali Green impact, Fondazione Cave canem e Animal Law Italia, a tutela degli animali per il significativo risultato ottenuto e contro una pratica dannosa e pericolosa.

Le associazioni che hanno promosso la campagna sono riuscite a raccogliere ben 30 mila firme. I Presidenti delle associazioni ringraziano la Regione per la decisione, che ha accolto così velocemente la richiesta delle associazioni. In particolare essi ringraziano con l’augurio che questo sia solo il primo passo verso la revisione della normativa regionale e la fine definitiva di questa pratica brutale.