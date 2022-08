Il 2022 è l’anno più caldo di sempre: i dati del CNR

I dati pubblicati ogni mese dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche dimostrano che ad oggi il 2022 è l’anno più caldo. Per i primi sette mesi dell’anno, infatti, siamo a ben + 0,98° C rispetto alla media storica del medesimo periodo. Non a caso da settimane stiamo vivendo un’ondata di “caldo iperestremo” paragonabile a quella del 2003, l’anno più caldo a livello globale da quando viene tenuta traccia della “febbre” del pianeta. In Italia, tuttavia, l’anno più rovente ad oggi risulta il 2018, che al termine dei 12 mesi fece registrare un + 1,58° C rispetto alla media annuale.

“Se il 2022 finisse adesso sarebbe l’anno più caldo di sempre, ha commentato all’ANSA Michele Brunetti dell’Isac-Cnr. Luglio 2022 si registra come il secondo luglio più caldo da quando vengono realizzate le misurazioni, secondo solo al 2003, così come lo sono stati anche maggio e giugno”. Ciò non vuol dire però che lo sarà realmente – ha precisato il ricercatore del Cnr – perché se nei prossimi mesi le medie mensili dovessero scendere, anche quella annuale scenderebbe”.

Le cause

Tra le cause dell’ondata di calore la presenza ingombrante dell’anticiclone africano, che ha preso il posto del ben più mite anticiclone delle Azzorre. Le emissioni di CO2 e altri gas a effetto serra, i principali catalizzatori dei cambiamenti climatici, sono infatti in grado di alterare gli equilibri dei cicli atmosferici e dunque influenzare anche correnti e temperature.