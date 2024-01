“Doggy bag” obbligatoria: la proposta di Forza Italia

di Rita Milione

La pratica della Doggy bag è in uso da tempo negli Usa, in Europa è obbligatoria già in Francia e Spagna. L’obiettivo è quello di contribuire a contrastare lo spreco alimentare, uno degli obiettivi fissati nell’Agenda Onu 2030″, spiega il primo firmatario, il deputato Giandiego Gatta:

“L’obiettivo della proposta di legge sulla Doggy bag – spiega Gatta – è quello di contribuire a contrastare lo spreco alimentare, uno degli obiettivi fissati nell’Agenda Onu 2030. In Italia, secondo i dati della Fondazione Bdfn, ognuno di noi spreca 65 chili di cibo pro-capite l’anno, per comportamenti sbagliati nel consumo, in casa e al ristorante”.

La proposta di legge di Forza Italia dal titolo “Obbligatorietà della doggy bag” sarà presentata mercoledì 10 gennaio, presso la Sala stampa della Camera dei deputati. Con Gatta ci sarà il presidente dei deputati di FI Paolo Barelli insieme ai Circoli per l’Ambiente e della cultura rurale, guidati dal presidente Alfonso Maria Fimiani.

“Siamo lieti di presentare alla stampa e alla cittadinanza – sottolinea Fimiani – la nostra proposta di legge sull’obbligatorietà della doggy bag. Questo è un passo fondamentale per promuovere una cultura del consumo responsabile e ridurre gli sprechi alimentari. La disponibilità del capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli e dell’onorevole Giandiego Gatta, responsabile nazionale Pesca e Acquacoltura del partito azzurro e primo firmatario della proposta, sottolinea l’importanza di questa iniziativa, che siamo sicuri coinvolgerà trasversalmente rappresentanti di diversi schieramenti politici e diventerà legge”.

“La sostenibilità ambientale è una priorità che va oltre le divisioni politiche. Siamo lieti di avviare un percorso che speriamo lungo e proficuo con le forze politiche per promuovere una legislazione che favorisca pratiche più responsabili nel settore della ristorazione: Gatta ha mostrato in più occasioni una forte sensibilità verso l’ambientalismo ragionevole e la sua attenzione verso le politiche di lotta allo spreco alimentare vedranno certamente premiati il suo lavoro e i suoi sforzi”, conclude Fimiani.