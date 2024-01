Lotteria Italia 2024, tutti i biglietti vincenti: l’elenco

di Rita Milione

Come di consueto, durante la trasmissione “Affari Tuoi”, Amadeus ha comunicato nella puntata del 6 gennaio 2024 i vincitori dei premi di prima, seconda e terza categoria della Lotteria Italia. Di seguito l’elenco con tutti i biglietti vincenti:

Biglietti vincenti di prima categoria

Quest’anno è stato vinto a Milano il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2024. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro invece è stato venduto presso l’area Campagna Nord a Campagna, provincia di Salerno. Si torna in Lombardia per il terzo premio da 2 milioni, vinto ad Albuzzano in provincia di Pavia.

Il quarto premio, per un valore di 1,5 milioni di euro, è stato vinto sempre in Lombardia a Roncadelle, in provincia di Brescia. Il quinto e ultimo premio della Lotteria Italia di prima categoria, da un milione di euro, è stato vinto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini.

Lotteria Italia: i biglietti vincenti di seconda categoria (100 mila euro)

– P 192527 QUARTU SANT’ELENA (CA)

– M 245885 PIETRASANTA (LU)

– F 131600 POLESINE ZIBELLO (PR)

– F 214883 TRIESTE (TS)

– D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)

– I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA (AR)

– I 257605 NAPOLI (NA)

– I 063968 PIACENZA (PC)

– N 200785 EBOLI (SA)

– L 207346 OTTAVIANO NA

– C 071644 CATANIA (CT)

– M 404056 ROMA (RM)

– P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)

– M 462363 ROMA (RM)

– L 327933 SALACONSILINA (S)

Lotteria Italia: i biglietti vincenti di terza categoria (20mila euro)