Dolore a Capaccio: giovane 19enne perde la vita in un incidente stradale

di Redazione ZON

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Capaccio Paestum nelle prime ore di ieri. Un giovane di 19 anni originario di Capaccio, ha perso la vita in uno scontro violentissimo tra uno scooter e un’auto in via Poseidonia, in località Laura.

Erano circa le 01:30 quando la vettura, una Mercedes guidata da un 33enne di Nocera Inferiore, si è scontrata con lo scooter condotto dal giovane all’altezza dell’intersezione che conduce all’hotel Schumann. L’impatto è stato devastante: il 19enne è stato sbalzato sull’asfalto dopo un volo di diversi metri, riportando ferite gravissime. Immediatamente è scattata la richiesta di soccorso, e un’ambulanza del 118 è giunta sul posto, trasportando il ragazzo in condizioni critiche all’ospedale “Ruggi” di Salerno. Purtroppo, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, diretti dal maresciallo Marco Cesa e coordinati dal comandante della Compagnia di Agropoli, Giuseppe Colella, i quali hanno avvisato il magistrato di turno presso la Procura di Salerno. La salma del giovane è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Salerno, dove è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per un esame esterno a cura del medico legale. I militari dell’Arma hanno anche effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il giovane stava rientrando a casa dopo una serata di lavoro. La comunità è in lutto per la perdita di un ragazzo perbene, amato e stimato da tutti. La sua famiglia, molto conosciuta a Capaccio, è ora stretta nel dolore per la scomparsa del ragazzo, che lascia un grande vuoto tra amici e parenti.

Fonte: lacittadisalerno.it