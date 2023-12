Il “Don Carlo” apre la stagione del Teatro alla Scala

di Riccardo Manfredelli

Il “Don Carlo” di Giuseppe Verdi apre la stagione del teatro alla Scala di Milano: diretta televisiva su Raiuno, questo pomeriggio a partire dalle 17.45.

Sul podio il M° Riccardo Chailly, chiamato a dirigere sei tra i più grandi cantanti lirici al mondo, “senza i quali”, ammette, “allestire quest’opera, dalle straordinarie difficoltà vocali ed interpretative, sarebbe impensabile”: Anna Netrebko (Elisabetta di Valois), Francesco Meli (Don Carlo), Luca Salsi (Rodrigo, Marchese di Posa), Michele Pertusi (Filippo II), Elina Garanca (Principessa d’Eboli) e Jongmin Park (Il Grande Inquisitore).

“Don Carlo”, rappresentata per la prima volta alla Scala nel 1884, fu scritta da Verdi in francese appositamente per l’Opera di Parigi e contiene tutti i temi cardine della poetica del compositore, tra gli altri il potere (il nero, colore preponderante nella scenografia, ne era un simbolo inequivocabile nella Spagna di Filippo II ) e il rapporto tra padri e figli (lo stesso protagonista appare incapace di costruire rapporti sani con gli altri, genitore incluso), che nella regia di Lluis Pasqual si mescolano ad elementi di più evidente stampo shakespeariano (dell’autore di Stratford-upon-Avon Verdi risultava un grande ammiratore), come per esempio i costumi: “Ispirati a quell’epoca ma leggeri e adatti ad asservire la musica”.

Sul palco reale della prima scaligera, il Presidente del Senato Ignazio La Russa (a fare le veci del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella), la senatrice a vita Liliana Segre e il Sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Tra gli altri ospiti sono attesi anche il regista spagnolo Pedro Almodovar, le cantanti Ornella Vanoni e Patti Smith, e l’etoile Nicoletta Manni. Assente, invece, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.