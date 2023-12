Fisciano, presentato calendario degli eventi natalizi

di Antonio Jr. Orrico

Presentato il calendario degli eventi natalizi che si terranno sul territorio fiscianese durante il mese di dicembre. Il programma prevede una serie di appuntamenti che, a partire dal 9 dicembre, coinvolgeranno tutta la comunità e creeranno un’atmosfera di festa e solidarietà.

Alcuni degli eventi principali sono:

•La cerimonia di Accensione dell’albero di Natale. Il 9 dicembre, alle ore 18, presso la Villa Comunale “Mario Sessa” di Fisciano Capoluogo, che darà il via a tutta la kermesse natalizia, sarà un momento di gioia e condivisione, che vedrà oltre ad un’atmosfera di luci e suoni momenti di divertimento e magia.

•La cena degli anziani con tutti i nonni della nostra comunità riuniti in un’atmosfera conviviale e festosa.

• Una serie di Concerti natalizi con la partecipazione di cori e musicisti locali. Daranno la opportunità di ascoltare le melodie natalizie più amate e immergersi nell’atmosfera magica del Natale. Un esempio è l’appuntamento decennale con il Concerto dell’Epifania del Gran Concerto Badistico Città di Fisciano.

Il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, ha dichiarato: “Questo è un appuntamento importante, che ritorna dopo un periodo di Covid e di ristrettezze. Abbiamo messo in campo un calendario di tutto rispetto per il periodo natalizio. Rispetto agli anni scorsi, abbiamo preferito di organizzare qualcosa di meno dispendioso, coinvolgendo scuole e bambini più piccoli, perché il Natale dev’essere soprattutto rivolto a loro. Sarà montata la tendo-struttura nei pressi della villa comunale di Fisciano. Saranno svolte una serie di iniziative e di eventi per i più piccoli: recite natalizie, recite delle associazioni e quant’altro.”

Sessa ha poi proseguito: “Questo è stato possibile grazie al contributo di tanti sponsor privati, come il McDonald. Un ringraziamento va anche alla Camera di Commercio, ma anche alla Fisciano Sviluppo, perché all’interno vi saranno anche manifestazioni della nostra società partecipate per comunicare l’inizio del nuovo calendario della raccolta differenziata. Grazie anche ai Consorzi Comieco, che ha collaborato per la redazione del piano stesso.”

Le altre dichiarazioni

Anche l’assessore del Comune di Fisciano alle Politiche Sociali, Teresa D’Auria, ha presentato la seconda edizione di “Fisciano Magica”: “Si rinnova la collaborazione già consolidata negli anni per la manifestazione del Natale con la Pro Loco, con la Fisciano Sviluppo e con una serie di partner e sponsor importanti. Come l’anno scorso, si è puntato a delle categorie di cittadini specifiche: ai bambini e agli anziani. Proprio in virtù di questo, ci sarà la cena solidale per i nonni del nostro territorio. Quest’anno abbiamo voluto riprendere la tradizione, un pochino abbandonata per il Covid, e focalizzare il tutto nella villa di Fisciano capoluogo, dov’è stata allestita una tendostruttura. Al suo interno, ci saranno tanti spettacoli, ma anche l’opportunità e la possibilità alle parrocchie e alle associazioni sportive del nostro territorio di poter organizzare lì gli eventi di fine anno.”

“Un’altra cosa importante è che, nelle frazioni di Lancusi e di Penta, si è voluto organizzare dei piccoli eventi proprio per far sì che almeno le frazioni più grandi venissero attenzionate.” ha poi concluso l’assessore.

Il presidente della Pro Loco di Fisciano, Donato Aliberti, si è espresso su queste nuove iniziative: “Vorrei sottolineare l’impegno da parte delle associazioni, del territorio e della Pro Loco stessa nella promozione di quest’evento e nell’organizzazione di alcuni appuntamenti all’interno del calendario. Un calendario che parte dal 9 fino al 24 di dicembre e poi avrà una coda verso gli inizi di Gennaio. Ci vedrà veramente protagonisti al fianco dell’amministrazione comunale. Noi ci siamo occupati della parte dell’animazione di Babbo Natale, per offrire la possibilità ai bambini di godere di quest’evento a pieno. Tra l’altro, colgo l’occasione per dire che anche nella nostra sede metteremo una cassetta delle lettere di Babbo Natale, in modo che tutti i bambini possano imbucare la propria letterina, per vivere la magia di questo periodo nella maniera più coinvolgente possibile.”

Aliberti ha poi concluso: “Vi aspettiamo e aspettiamo anche i turisti non cittadini di Fisciano. Vogliamo vivere insieme questo periodo magico all’insegna del divertimento e dello stare insieme.”