Fisciano, nasce il Distretto diffuso del Commercio “FPC della Valle dell’Irno”

di Rita Milione

Il Comune di Fisciano, insieme ai Comuni di Calvanico e Pellezzano, ha presentato ufficialmente stamane a Palazzo di Città il Distretto Diffuso del commercio “FPC della Valle dell’Irno“. Questo progetto, di cui il Comune di Fisciano è il capofila, mira a promuovere e valorizzare il commercio locale e le attività economiche presenti sul territorio.

Difatti il Distretto si propone di creare una rete di collaborazione tra gli operatori commerciali, le associazioni di categoria e tra tutte le realtà economiche esistenti, al fine di favorire non solo lo sviluppo economico ma anche quello sociale del territorio. Attraverso questa iniziativa, si intende promuovere la qualità dei prodotti locali, sostenere l’innovazione e la digitalizzazione delle attività commerciali, nonché favorire la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore. Inoltre, il riconoscimento del Distretto rappresenta la condizione essenziale per consentire agli operatori, localizzati nei comuni nei quali è riconosciuto il Distretto, di poter accedere ai fondi ed agevolazioni messi a disposizione con avvisi e bandi a loro dedicati.

“Sono molto orgoglioso di presentare ufficialmente il Distretto Diffuso del commercio “FPC della Valle dell’Irno”. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per la valorizzazione del nostro territorio e per la promozione delle attività commerciali locali. Il Distretto permetterà agli operatori economici di poter attingere a fondi specifici a loro dedicati. Un’opportunità che da subito e fino al 10 Gennaio, i nostri commercianti possono cogliere, partecipando al primo bando pubblicato dalla Regione Campania per usufruire di contributi a fondo perduto, destinati dall’ente per sostenere le attività commerciali nei distretti.

Sono certo che questa iniziativa possa contribuire in modo significativo al rilancio dell’economia locale. Siamo pronti a sostenere e promuovere il commercio locale, riconoscendo il suo ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della nostra comunità.

Ringrazio i Comuni di Calvanico e Pellezzano per la loro preziosa collaborazione in questo progetto. Insieme, possiamo lavorare per il bene comune e per il progresso del nostro territorio. Sono fiducioso che il Distretto Diffuso del commercio “FPC della Valle dell’Irno” possa diventare un modello di successo per altre realtà territoriali.

Invito tutti gli operatori commerciali a seguire questa iniziativa e a sfruttare le opportunità offerte dal Distretto Diffuso del commercio. Siamo convinti che solo attraverso la collaborazione e la sinergia tra le diverse realtà commerciali possiamo ottenere risultati concreti e duraturi. Insieme possiamo fare la differenza e creare un futuro migliore per la nostra comunità.”

“Il Distretto del Commercio vuol dire tanto per i commercianti di questi territori – dichiara il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa – perché permette di accedere ad una serie di agevolazioni. Il primo bando è già stato pubblicato dalla Regione il 10 gennaio. Prossimamente ne usciranno altri. Tutto ciò è stato realizzato grazie al contributo della Regione che in brevissimo tempo ci ha riconosciuto il Distretto del Commercio e dalla disponibilità di questi tre comuni che hanno deciso di mettersi insieme per far sviluppare le proprie comunità”.

“Voglio precisare – dichiara il vice sindaco del comune di Calvanico Francesco Gismondi – che tutto questo si è realizzato con un lavoro si squadra grazie ai tre comuni coinvolti. Voglio ringraziare il consigliere Prudente e l’assessore Nicola Ruggiero perché hanno fatto un buon lavoro. Le buone relazioni che intercorrono tra i comuni della Valle dell‘Irno partecipanti hanno poi fatto si che il cerchio si chiudesse. Quando si lavora bene arrivano sempre ottimi risultati”.

“Ringrazio il Comune di Fisciano che è capofila nel progetto del Distretto del Commercio e il vice sindaco di Calvanico per questo lavoro sinergico istituzionale che abbiamo fatto insieme. È la prima volta – annuncia il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra – che tre comuni si mettono insieme e riescono a costituire il Distretto del Commercio partendo da tre comuni della Valle dell’Irno. Tutto ciò è importante per dare risposte ai commercianti del nostro territorio. Sicuramente ci saranno altre iniziative per far conoscere al mondo del commercio quelle che possono essere le varie opportunità da cogliere”.

“C’è sinergia tra questi comuni che fanno parte del distretto – dichiara l’Assessore al commercio del comune di Fisciano Nicola Ruggiero. Ma, più che sinergia, c’è alla base il rapporto umano, che va quotidianamente curato ed è una cosa fondamentale. È stato un lavoro importante, portato avanti insieme con il consigliere Nicola Prudente. Ci fa enormemente piacere che tutto sia andato in porto. Le associazioni di categoria ci sono state da supporto in questo viaggio e alla fine i risultati si sono avuti. Questa è solo la partenza per il distretto del commercio. Come diceva il sindaco, un primo bando è stato emanato dalla Regione Campania. Cominciamo con questo per poi poter proseguire. Un grazie è riservato anche agli uffici, che ci hanno supportato in questa stesura dell’iter burocratico. Ci hanno dato una forte mano”.

“Un grande traguardo raggiunto, soprattutto per le Attività del territorio in forte crisi. Le domande – dichiara il consigliere comunale del comune di Fisciano Nicola Prudente – si potranno inviare entro il 10 Gennaio. Stiamo predisponendo anche qui, al Comune, tramite l’ufficio Europa, un supporto per quelle attività che vorranno un aiuto per presentare una domanda”.