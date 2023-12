Impegno contro il bullismo, Mirko premiato alla Camera dei deputati

di Pasquale Capasso

E’ un segnale importante quello dato giovedì scorso alla Camera dei Deputati: Mirko Cazzato, un giovane salentino, è stato premiato per il suo impegno contro il bullismo. L’impegno contro questo male, quindi, è riconosciuto come un’eccellenza italiana. Il nome di Mirko figura tra quelli illustrissimi e più noti: il presentatore della tv Paolo Bonolis o l’ex portiere della Nazionale Gigi Buffon, giusto per citarne un paio.

Lo studente del Galilei-Costa ha ricevuto il premio per l’appassionato e il grande impegno messo con la sua startup sociale “Mabasta”, volta a prevenire e contrastare ogni forma di bullismo.

Impegno contro il bullismo, le parole di Mirko

Mirko ha raccontato ai presenti in cosa consiste l’opera della sua startup e di come l’ha creata. La startup “Mabasta” vede la partecipazione dei suoi compagni di classe e di scuola, che, ogni giorno vanno a visitare le scuole di tutta Italia, per sensibilizzare e rendere protagonisti i ragazzi in questa lotta sociale.

Queste le parole di Mirko:

“Ero visibilmente emozionato. Non succede certo tutti i giorni di trovarsi in una delle più emblematiche sedi Italiane, insieme ad altre 99 personalità di altissimo spicco, e ricevere un Premio così importante e prestigioso. Voglio ringraziare di cuore l’organizzazione – ha aggiunto – ed il comitato d’onore per aver pensato al nostro movimento Mabasta e a tutto l’impegno che il mio team (formato da 40 ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni) ci mette ogni giorno, girando nelle scuole in tutta Italia ed interagendo con migliaia di studenti, nel sensibilizzare e coinvolgere i giovani nella prevenzione e lotta ad ogni forma di bullismo, cyberbullismo, bodyshaming e, in generale, di prevaricazione e soprusi“.

Il premio “100 Eccellenze italiane” è organizzato dall’associazione culturale Liber, in collaborazione con la casa editrice Rde dell’editore Riccardo Dell’Anna. Lo scopo di questo premio è rendere merito a cento protagonisti di eccellenza tra personalità, enti e aziende che hanno raggiunto grandi risultati nei loro campi.

Fonte: Lecceprima.it

La redazione di Zon.it ti suggerisce di leggere anche: “Casi in aumento tra i giovani” è allarme bullismo e cyberbullismo