Salerno, presentazione del libro “Un ragazzo a New York – La vera storia di Giorgio Sanfelice”

di Rita Milione

Lunedì 11 dicembre ore 17,00 (senza ritardo) al Palazzo della Provincia di Salerno in via Roma,

è previsto l’incontro di presentazione del romanzo dell’avvocato Alessandro Campagnuolo dal titolo: “Un ragazzo a New York – La vera storia di Giorgio Sanfelice”, pubblicato da Giuseppe de Nicola Editore (prima edizione 2023).

L’evento è patrocinato non solo dalla Provincia di Salerno ma anche da molte associazioni, prima fra tutte quella di “Mineurs – Scrittori per i diritti della persona” che ha sede in Salerno e che promuove la lettura e la scrittura a tutto tondo. Saranno presenti a discutere dell’opera il Cons. Prov. e Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, il Dott. Giuseppe de Nicola, il giornalista Stefano Pignataro, la teologa e Prof.ssa Lorella Parente, il regista teatrale Vanni Avallone e l’autore.

Essendo un romanzo il suo contenuto è quasi del tutto inventato, a cominciare dal protagonista, il napoletano Giorgio Sanfelice, incluse le sue avventure, mentre invece la rappresentazione attuale della Grande Mela è raccontata dall’autore in modo originale in quanto lo stesso è stato in visita nella City appena un anno fa, così evidenziando diversi temi fra i quali la disgregazione sociale contemporanea che emerge dalla visione che lo stesso scrittore ha avuto della vita newyorkese. Gli organizzatori raccomandano, infine, puntualità all’evento il cui ingresso è libero e gratuito con firmacopie al termine.