Donato al Ruggi di Salerno un ecografo di ultima generazione

di Rita Milione

Non si ferma la solidarietà della società civile a sostegno della comunità salernitana e nello specifico dell’Ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona di Salerno. E così una donazione privata va ad implementare ed innovare il parco tecnologico dell’ospedale. Un ecografo VINNO 6 e due sonde ecografiche, portatile di ultima generazione, giovedì 4 gennaio, sono state donate al reparto di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale “San Giovanni di Dio – Ruggi d’Aragona” di Salerno. Ad effettuare la donazione sono stati l’ingegnere Fabio D’Antuono e Giovanni Lombardo, CEO di GBS – Global Biomedical Service di Castel San Giorgio (SA).

Presenti alla consegna, oltre all’ingegnere Fabio D’Antuono e Giovanni Lombardo, il direttore sanitario, la dott.ssa Emilia Anna Vozzella, ed il direttore del reparto, il Dr. Umberto Ferrentino.

L’ecografo portatile VINNO 6, del valore di 16.000 euro, sarà utilizzato dall’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Pediatrica diretta dal dottor Ferrentino, che svolge la propria attività trattando pazienti di età compresa tra 0 e 14 anni affetti da patologie congenite e acquisite, comprese le urgenze e le emergenze.

A tal proposito sono intervenuti Giovanni Lombardo, CEO di GBS: “Ho considerato opportuno sostenere, insieme l’Ing. D’Antuono, questo speciale reparto del Ruggi di Salerno. Anche io e noi tutti dobbiamo tanto per quanto di buono queste strutture stanno facendo per la nostra comunità, per cui ho deciso di contribuire. Credo nel sostegno, credo nel supporto alla comunità civile dei nostri territori”.

Ha aggiunto poi l’Ing. Fabio D’Antuono: “ Lo scorso 26 dicembre è stato il compleanno di una persona per me importante, volevo donare a lei e alla comunità qualcosa davvero di valore. Ho pensato a tanti bambini ricoverati nel reparto di pediatria a Salerno e insieme con Giovanni Lombardo abbiamo deciso di contribuire ad aiutare i tanti medici e infermieri che ogni giorno si battono per la salute dei nostri bambini.”

Ancora il Dr.Umberto Ferrentino, direttore del reparto pediatrico: “Una delle mission della nostra azienda è la multidisciplinarietà tra le varie branche, quindi molte volte, rispetto proprio alle diagnosi che dobbiamo fare, essendo un ospedale non pediatrico, ma dove c’è la chirurgia pediatrica – in Campania ci sono solo due chirurgie pediatriche – servono attrezzature sempre nuove e all’avanguardia. Le prassi burocratiche per l’acquisizione di nuovi macchinari sono un po’ lente, le donazioni ampliano la gamma dei macchinari presenti nelle nostre strutture e ci danno una grossa mano.”

ConcIude la Direttrice Sanitaria dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dott.ssa Emilia Anna Vozzella: “a nome dell’intera Direzione Strategica e con immensa gratitudine, ringrazia tutti coloro, che attraverso una preziosa e importante donazione, hanno contribuito ad arricchire il reparto di Chirurgia Pediatrica del Ruggi.”