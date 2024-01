La moda cerimonia Inverno 2023 riassunta in 5 tendenze chiave

di Redazione ZON

Le cerimonie d’inverno rischiano di mettere in – seria – difficoltà chi è alla ricerca dell’outfit da cerimonia perfetto.

Conoscere le tendenze del momento può essere d’aiuto, così, per scegliere vestiti eleganti da cerimonia ideali per quando le temperature scendono ma non si vuole, certo, sfigurare per questo nel ruolo di testimone della sposa o invitata d’onore al party aziendale: ecco le principali per l’inverno 2023.

Dal velluto ai toni caldi del rosso e del borgogna: le tendenze moda cerimonia inverno 2023

Onnipresente anche nelle collezioni dell’apparel, quest’anno è tornato di moda innanzitutto il velluto e in fondo non c’è tessuto che richiami più di questo l’inverno e le festività natalizie.

La moda cerimonia propone per quest’inverno soprattutto tubini in velluto, impreziositi da dettagli a contrasto e da indossare sotto a un capo spalla come uno blazer per un outfit più casual o un soprabito a cappa per un risultato decisamente più formale.

Di tendenza sono, però, anche maglie e casacche di velluto da indossare come sottogiacca o da sole sopra a un pantalone elegante.

Altro grande must del momento nella moda cerimonia sono le paillettes: non potrebbe essere diversamente considerato che l’inverno e il Natale sono momenti ideali da illuminare con outfit dalla forte personalità e con cui è impossibile non essere notati.

Via libera allora a giacche, soprabiti, casacche, top tempestati di lustrini ma anche a gonne e pantaloni con paillettes all over.

Più in generale la tendenza del momento, per quanto riguarda gli abiti da cerimonia e non solo, è brillare. Per dar vita a un look perfetto per una cerimonia d’inverno non si può rinunciare, così, al momento a qualcosa di luminoso come una clutch gioiello, una cintura con strass, un guanto con applicazioni in pietre dure.

Chi non ha paura di osare potrebbe scegliere per i propri look della Feste tessuti lucidi e scintillanti in sé come organza, raso, seta per restare sulle scelte più classiche o come il tessuto lamè per andare invece su qualcosa di più trendy.

Anche una scelta accurata dei colori aiuta a dar vita a un look perfetto per le cerimonie invernali. Ormai ampiamente sdoganati anche nelle occasioni più formali e quando le temperature scendono e la tentazione è di rifugiarsi nel “lusso quieto” delle tinte neutre, le tonalità più di tendenza per l’inverno 2023 perfette anche per gli abiti da cerimonia sono quelle del rosso – che è del resto il più natalizio dei colori – e del borgogna: le più audaci potrebbero giocare con diverse combinazioni di colori, anche quelle che le vedono accostate.

Chi abbia paura o non possa permettersi di sbagliare farebbe bene a ripiegare sul nero che è un vero e proprio classico sia quando si tratta di outfit invernali e sia quando si tratta di moda cerimonia (nonostante una vecchia regola ormai superata prescrivesse di non indossare mai il nero nelle occasioni importanti in quanto colore tradizionalmente legato al lutto).

Per essere davvero alla moda, soprattutto nei look da cerimonia, il nero va abbinato quest’anno a dettagli in trasparenza come le maniche in georgette di un coprispalla o, ancora una volta, a dettagli brillanti come i risvolti in raso di un blazer kimono.