Campania, al via oggi i saldi invernali

di Rita Milione

Prendono il via oggi, venerdì 5 Gennaio, in Campania e nel resto d’Italia i saldi invernali 2024, primo grande appuntamento commerciale del 2024 e uno tra i più attesi dai consumatori. In Campania dureranno 60 giorni e si chiuderanno, dunque, il prossimo 5 marzo.

Le regole per i commercianti

Ci sono però alcune regole che gli esercenti devono osservare: la normativa, infatti, prevede il divieto di ulteriori vendite promozionali nei 30 giorni precedenti all’inizio dei saldi. Come sempre le associazioni di consumatori avvertono di stare attenti e di notare i prezzi prima dell’avvio dei saldi.