Mercato San Severino, donna trovata morta in casa la sera di Pasqua: indagini in corso

di Redazione ZON

Tragedia nella serata di Pasqua a Mercato San Severino, dove una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto circa 48 ore prima della scoperta. L’allarme è stato dato da un’amica, preoccupata perché da giorni non riusciva più a contattarla.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco che hanno permesso l’accesso all’abitazione, e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. Presente anche il magistrato di turno che ha avviato le prime verifiche.

Attualmente sono in corso le indagini per chiarire le circostanze e le cause del decesso, che al momento restano ignote.