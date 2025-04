Baronissi, giovane escursionista di Cava ferito a Croce di Saragnano: salvato dal Soccorso Alpino

di Redazione ZON

Paura questa mattina a Baronissi, dove un giovane escursionista originario di Cava de’ Tirreni è rimasto ferito durante un’escursione nella zona della località “Croce” di Saragnano. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 13, quando il ragazzo ha riportato una ferita che gli ha impedito di proseguire autonomamente il percorso.

Ricevuta la richiesta d’aiuto, la Centrale operativa del 118 di Salerno ha subito attivato le squadre di soccorso. Sul posto sono intervenuti prontamente gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania insieme ai carabinieri forestali di Sarno. Raggiunto il giovane con un automezzo 4×4, i soccorritori hanno stabilizzato le sue condizioni e provveduto a trasportarlo in sicurezza fino all’ambulanza della Croce Rossa Italiana.

Il ragazzo, assistito dai sanitari del 118 e accompagnato dai genitori, è stato poi trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi.