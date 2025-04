Dopo Francesco, chi sarà il prossimo Papa? Ecco i possibili candidati

di Redazione ZON

a scomparsa di Papa Francesco apre ora la questione della successione sul soglio pontificio. Mentre la Chiesa vive giorni di lutto, già si discute sui possibili candidati a succedere al Pontefice argentino, protagonisti del prossimo Conclave che si terrà in Vaticano nelle prossime settimane.

Tra i nomi più accreditati emerge quello del Cardinale Matteo Zuppi, attuale Presidente della CEI e Arcivescovo di Bologna, molto apprezzato per la sua apertura pastorale e il suo forte impegno sociale. Altro nome spesso citato è quello del Cardinale Luis Antonio Tagle, già Arcivescovo di Manila e molto vicino a Papa Francesco, amato per la sua visione moderna e la capacità di dialogo con i giovani.

In Europa, potrebbe essere valutata la candidatura del Cardinale Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo, noto per il suo approccio progressista su molte questioni dottrinali. Anche il Cardinale Pietro Parolin, attuale Segretario di Stato Vaticano, potrebbe rappresentare una soluzione di continuità istituzionale per la Santa Sede.

Dal continente africano si guarda con attenzione al Cardinale Robert Sarah, esponente di un orientamento più tradizionale, molto apprezzato dai conservatori, mentre per l’America Latina rimane in evidenza il Cardinale brasiliano Odilo Scherer, arcivescovo di San Paolo.

Il Conclave sarà chiamato a scegliere non soltanto una figura carismatica ma anche un pontefice capace di guidare la Chiesa in tempi di profondi cambiamenti sociali e culturali. L’attesa ora è tutta per il collegio cardinalizio, che si riunirà prossimamente nella Cappella Sistina per eleggere il successore di Papa Francesco.