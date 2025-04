Pagani, condannato per furto di un televisore: assolto in appello dopo 10 anni

di Redazione ZON

Come riporta il quotidiano SALERNOTODAY

Un cittadino romeno di 50 anni, precedentemente condannato a un anno di reclusione per furto, è stato assolto dalla Corte d’Appello di Salerno. L’uomo era accusato di aver rubato, insieme ad altri complici, una TV LG da 42 pollici a un suo connazionale, nella città di Pagani, il 12 dicembre del 2014.

In primo grado, l’uomo era stato dichiarato colpevole, ma l’appello presentato dal suo avvocato difensore, Carmela Bonaduce, ha smontato l’accusa facendo emergere gravi lacune investigative. Infatti, durante il processo di secondo grado, è stata evidenziata l’incompatibilità della TV ritrovata in casa dell’imputato rispetto a quella rubata. Inoltre, la vittima aveva riconosciuto soltanto uno dei quattro presunti ladri, riferendo che in precedenza aveva avuto problemi personali con quest’ultimo, legati alla vendita di un’automobile soggetta a fermo amministrativo.

Altro aspetto determinante per l’assoluzione è stata la contestazione della difesa sulla regolarità della perquisizione, effettuata sei mesi dopo la denuncia. Decisiva anche l’assenza di un contraddittorio valido con la vittima, risultata irreperibile nonostante le ricerche delle autorità. Per tutti questi motivi, la Corte d’Appello ha assolto il 50enne per insufficienza di prove, ribaltando completamente la sentenza di primo grado.