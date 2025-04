Pasqua da record a Salerno: boom di turisti, aeroporto sold‑out e raffica di multe

di Redazione ZON

Salerno ha archiviato il ponte di Pasqua e Pasquetta con numeri da pienone che riportano alla mente i fasti pre‑pandemici. Le prenotazioni sono decollate già da inizio aprile e, secondo Federalberghi, il 60 per cento degli ospiti è arrivato dall’estero – soprattutto Germania, Regno Unito, Polonia e Francia – mentre la domanda domestica si è fermata al 40 per cento​Home. In città gli alberghi e i bed & breakfast hanno superato il 70 per cento di occupazione, soglia che a Capaccio‑Paestum è salita fino al 75 per cento; la Costiera, complice il ritorno delle “Vie del Mare”, ha registrato flussi costanti che hanno alleggerito la statale 163 e favorito escursioni in giornata verso i templi di Paestum e il Cilento meridionale​Il Mattino.

Il colpo d’occhio sul lungomare e nelle spiagge urbane – la più gettonata, Santa Teresa – è stato quello delle grandi occasioni, con i primi bagni di stagione e file fuori da bar e gelaterie. Il presidente provinciale di Confesercenti, Raffaele Esposito, ha parlato di «boccata d’ossigeno per tutto il comparto», evidenziando come il buon andamento metta già nel mirino i prossimi ponti del 25 aprile e del Primo Maggio​Il Mattino.

A confermare il momento positivo c’è l’aeroporto “Costa d’Amalfi”, che nel giorno di Pasquetta ha sfiorato il tutto esaurito: sul volo per Londra‑Stansted era rimasto un solo posto libero, su quello per Milano‑Malpensa quattro e su Charleroi appena tredici. Gli operatori ritengono questi dati incoraggianti in vista dell’estate, quando dovrebbero decollare anche le nuove rotte per Parigi e altre capitali europee​Il Mattino.

L’altra faccia del boom è rappresentata dalle infrazioni stradali: la Polizia municipale ha già avviato 1 450 procedimenti sanzionatori nei confronti di automobilisti stranieri, in gran parte per sosta selvaggia, e ha affidato la riscossione alla società fiorentina Nivi Credit. Dall’inizio dell’anno sono stati incassati circa seimila euro, con un picco di cento dieci multe soltanto a marzo; in testa agli “indisciplinati” francesi, tedeschi e spagnoli​Il Mattino.

Complessivamente, dunque, Pasqua e Pasquetta 2025 consegnano a Salerno una fotografia di vitalità turistica e di attrattività in crescita, ma ricordano anche l’urgenza di potenziare servizi e controlli per trasformare questi grandi numeri in sviluppo stabile e sostenibile.