Cava de’ Tirreni, tragedia alla vigilia di Pasqua: Pastore Tedesco entra in una proprietà privata e uccide un cagnolino

di Redazione ZON

na tragedia ha segnato la vigilia di Pasqua a Cava de’ Tirreni, dove un pastore tedesco, entrato senza controllo in una proprietà privata, ha aggredito e ucciso Fiocco, un piccolo cane maltese. La dolorosa denuncia arriva direttamente dal proprietario dell’animale, che ha espresso il suo dolore e la sua indignazione sui social.

«Il 19 aprile un’anima innocente ha attraversato troppo presto il ponte dell’Arcobaleno, uccisa brutalmente da un cane entrato nella mia proprietà», racconta il proprietario di Fiocco, che precisa: «La colpa non è dell’animale, ma di chi ne è responsabile e non lo educa adeguatamente».

L’uomo sottolinea anche la gravità della situazione, spiegando che l’episodio avrebbe potuto coinvolgere tragicamente anche il nipotino presente al momento dell’aggressione. «Forse molti non si interesseranno al nostro cane, ma se fosse successo a mio nipote cambierebbero opinione», aggiunge, annunciando che procederà per vie legali contro il proprietario del pastore tedesco.

«Il proprietario non intende assumersi alcuna responsabilità né risarcirci. Per questo abbiamo già consegnato alle autorità competenti foto e testimonianze e chiederemo giustizia», conclude il proprietario, determinato a far valere le proprie ragioni. Tra le richieste avanzate, anche quella dell’allontanamento del cane, ritenuto pericoloso per la comunità.