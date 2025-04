Ponti di primavera e Pasqua: più traffico in Costiera, l’Anas rafforza i presidi e rinvia i cantieri

di Redazione ZON

In vista delle festività pasquali e dei ponti primaverili, l’Anas ha disposto il potenziamento dei presidi di personale lungo le principali arterie stradali del Salernitano, rinviando gli interventi di manutenzione programmata. La decisione è stata presa per agevolare la circolazione e far fronte all’aumento previsto del traffico veicolare.

A essere maggiormente interessati dai flussi saranno, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino e da Salernonotizie.it, il tratto campano dell’autostrada A2 del Mediterraneo, la statale 163 Amalfitana e la 18Var Cilentana.

I picchi di circolazione sono attesi in particolare lungo le strade statali delle costiere amalfitana e sorrentina, con una giornata critica prevista per mercoledì 30 aprile. L’Anas invita gli automobilisti alla massima prudenza e a pianificare con attenzione gli spostamenti.