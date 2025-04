Pasqua di solidarietà a Salerno: uova, sorrisi e incontri nei Centri Gulliver e Il Girasole

di Redazione ZON

Si è tenuto ieri, mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 15.30, presso il Centro Diurno Polifunzionale Semiresidenziale Gulliver in via Rocco Cocchia a Salerno, l’incontro con l’associazione A.S.D. Longobarda Salerno.

Il Presidente, Giovanni De Nicola, ed il Vicepresidente, Christian Verderame, hanno incontrato i ragazzi che frequentano Gulliver ed i minori di altri Centri. Per l’occasione, De Nicola e Verderame, hanno donato le uova di Pasqua condividendo momenti di allegria e serenità. Si tratta di un’iniziativa che si svolge in continuità da diversi anni grazie all’impegno ed alla disponibilità della Longobarda, un appuntamento che i giovani aspettano con entusiasmo e nel corso del quale hanno consegnato un dono di Pasqua confezionato con le loro mani.

Alle 17:00 si è svolta un’altra importante iniziativa pasquale, organizzata presso il Centro Sociale ed Aggregativo Il Girasole in via M. D’Azeglio sempre a Salerno. Lorenzo Galliano, presidente Lions Club Forte la Carnale Giovanna Gattola la Cava, Rosario Pacifico, presidente Lions Club Hippocratica Civitas, Paola De Roberto, Assessore Politiche Sociali Comune di Salerno e Dora Romano, presidente Fili d’erba hanno incontrato non solo i bambini e ragazzi che frequentano Il Girasole ma anche utenti di altre strutture. Un’occasione di gioia durante la quale i giovani hanno trascorso qualche ora all’insegna della socializzazione e dell’armonia con i Lions che da tempo sono sensibili a questi eventi garantendo una costante presenza. La Cooperativa Fili d’erba ringrazia l’A.S.D. Longobarda Salerno, i Lions el’Assessore per aver partecipato allo scambio degli auguri contribuendo a lasciare un gioioso ricordo ai ragazzi dei Centri che, ogni anno, li attendono con fermento.

Tutte le strutture citate sono gestite dalla Cooperativa Fili d’erba in convenzione con il Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno.