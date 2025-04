L’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in preghiera per Papa Francesco

di Redazione ZON

L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, ha disposto che mercoledì sera, in ciascuna Forania, si svolga una Veglia di preghiera unica in memoria del Santo Padre Papa Francesco, salito al Cielo alle ore 7.35 di lunedì 21 aprile 2025.

La Veglia avrà luogo in una chiesa giubilare designata dal Vicario foraneo di ogni Forania. In particolare, per le Foranie di Salerno Est e Salerno Ovest, l’appuntamento è fissato presso la Cattedrale di Salerno mercoledì 23 aprile 2025, alle ore 20.30.

Seguendo l’invito del Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), l’Arcidiocesi aderisce con profondo spirito di comunione a questo momento di raccoglimento e preghiera. L’Ufficio Liturgico Nazionale ha fornito due schemi liturgici specifici, uno per la celebrazione della Veglia e uno per la recita comunitaria del Santo Rosario, affinché tutti i fedeli possano unirsi spiritualmente nell’intenso ricordo del Pontefice recentemente scomparso.