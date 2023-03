Dopo Sanremo, Lazza torna con il nuovo brano “Zonda”

di Tiara Operno

Dopo il successo conquistato al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Cenere”, Lazza torna in pista con “Zonda”.

L’adrenalinico brano (Island Records), banger 100% stile Zzala, arriva in digitale oggi venerdì 31 marzo per disegnare una nuova linea sul tracciato di Lazza, giorno 0 della sua nuova storia, dopo aver fatto la storia.

A bordo dell’iconica supercar firmata Pagani, che dà il titolo al pezzo, Lazza prende la via delle origini, tornando ad un ambiente più street dove barre senza freni sfrecciano sul beat ad altissima velocità prodotto dal producer londinese pioniere della drill britannica 808 Melo e da NKO, dopo la collaborazione in Blue Cheese.

3 min e 27 sec, tanto basta a Lazza per risponder per le rime a chi si mette sulla sua strada / Vogliono una taglia sulla mia testa come il Far West / spingendo sull’acceleratore del self confidence e del successo raggiunto / noto anche come primo in Fimi / senza mai rinnegare le origini / ero già uno di quelli veri prima di quella spunta blu.

Con liriche nude e crude e il flow di una bomba, Zonda ha nel contachilometri i numeri giusti per candidarsi a vero street anthem che manderà su di giri anche i fan della prima ora.

Quelli che stanno per arrivare saranno mesi al fulmicotone per Lazza, che dopo la release di ZONDA sarà impegnato con le date (prodotte da Vivo Concerti e Next Show) del “Lazza Ouver-Tour “, in programma da aprile nei principali palasport e all’Arena di Verona, e con tutte le date già sold out– e del Lazza Ouver-Tour 2023, da giugno sui palchi delle arene e dei festival più importanti della calda stagione.

CALENDARIO LAZZA OUVER-TOUR

Giovedì 13 aprile 2023 | Vigevano (PV) @ Palazzetto dello Sport – DATA ZERO

– Mercoledì 19 aprile 2023 | Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

– Sabato 22 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

– Martedì 25 aprile 2023 | Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

– Giovedì 27 aprile 2023 | Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

– Sabato 29 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

– Domenica 30 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

– Mercoledì 03 maggio 2023 | Napoli @ Palapartenope – SOLD OUT

– Sabato 06 maggio 2023 | Bologna @ Unipol Arena – SOLD OUT

CALENDARIO LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023