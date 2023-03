Cava de’ Tirreni, nuova palestra in via Ido Longo

di Rita Milione

A Cava de’ Tirreni si è conclusa la procedura di gara con l’aggiudica dell’appalto dei lavori di “Realizzazione Struttura Sportiva Polivalente in via Ido Longo” Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Missione 5 – Componente 2 Investimento/Sub Investimento 3.1 “sport e inclusione sociale“, in favore dell’operatore economico Vangone srl, per un totale complessivo di € 1.563.987,13, al netto del ribasso e compreso oneri ed iva.

Entro il prossimo mese di aprile inizieranno i lavori per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto, con annesso spogliatoio, sull’area degli ex prefabbricati di Via Ido Longo alla località S. Arcangelo, dove insiste anche la nuova tensostruttura del PalaPittoni. Il nuovo impianto sportivo ospiterà tre discipline sportive, in particolare: un campo da padel, un campo da pallavolo, una pedana per la scherma, un’area libera destinata allo svolgimento di altre discipline (ping pong, biliardo ed altre) ed uno spogliatoio con relativi servizi igienici.

“L’area di via Ido Longo diventerà un nuovo centro sportivo – afferma il vicesindaco Nunzio Senatore, con delega ai lavori pubblici – con due strutture moderne che incrementeranno e miglioreranno l’offerta di impiantistica sportiva della nostra città. C’è però bisogno ancora di lavorare per ricercare ulteriori fonti di finanziamento per adeguare e potenziare gli altri impianti esistenti”.