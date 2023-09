Dove sono gli stipendi più alti d’Italia? Una classifica

di Gaudieri Brunella

Secondo una classifica stilata da JobPricing, sono stati mappati circa 600mila profili retributivi riguardanti lavoratori dipendenti di aziende private. Secondo questo Geography Index lo stipendio dei lavoratori dipendenti nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2022 è risultato il più alto tra i lavoratori della Lombardia con Milano in testa.

In questa regione è possibile guadagnare anche fino a 35.724 euro all’anno. Prime città in classifica sono risultate Milano con Monza, Varese e Lodi in coda. Fondo della lista per il territorio lombardo Mantova, Sondrio e Pavia.

Sebbene gli stipendi più alti vengano percepiti a Milano, quest’isola felice vede i costi più alti degli immobili e dei costi di vita in generale. Un esempio, mentre il costo al metro quadro nelle altre regioni italiane si aggira intorno ai 1.980 euro, a Milano il prezzo sale addirittura a 6mila euro. Anche il carrello della spesa costa il doppia a Milano anziché a Napoli. Gli stessi prodotti acquistati a Napoli ed a Milano rivelano una maggiorazione di 41 euro nel capoluogo lombardo.

Dopo la Lombardia, le regioni dove si guadagna di più sono Trentino Alto Adige, con uno stipendio annuo che può raggiungere i 31.501 euro all’anno ed il Lazio con 32.157 euro all’anno, se si fa riferimento agli stipendi della capitale.

Nel 2022 le regioni in cui si è guadagnato di più oltre le tre sopra citate, sono state la Liguria, l’Emila Romagna, il Piemonte, la Valle d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto.

Ultimissime posizioni per Campania, Puglia, Molise, Sardegna, Sicilia, Calabria e Basilicata.