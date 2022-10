Drag Race Italia: ecco il cast completo della seconda stagione

Manca sempre meno all’inizio della seconda stagione di Drag Race Italia, in arrivo si Discovery+ dal 20 ottobre. Nel frattempo, però, è stato reso noto tutto il cast ufficiale, dopo la conferma di Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini nelle vesti di giudici e conduttori.

Come era già era stato dichiarato in precedenza, dai sei episodi della prima stagione si è passati a otto, mentre il numero delle concorrenti ufficiali è passato da otto a dieci, tutte in età compresa tra i 24 e i 34 anni.

Di seguito, ecco l’elenco completo delle 10 drag queen che parteciperanno a Drag Race Italia 2:

Nehellenia (31 anni, qui il suo account social)

(31 anni, qui il suo account social) Aura Eternal (24 anni, qui il suo account social)

(24 anni, qui il suo account social) Skandalove (33 anni, qui il suo account social)

(33 anni, qui il suo account social) Narciso ( 29 anni, qui il suo account social)

( 29 anni, qui il suo account social) La Petite Noire (32 anni, qui il suo account social)

(32 anni, qui il suo account social) Panthera Virus (29 anni, qui il suo account social)

(29 anni, qui il suo account social) Tanissa Yoncè (28 anni, qui il suo account social)

(28 anni, qui il suo account social) Obama (33 anni, qui il suo account social)

(33 anni, qui il suo account social) La Diamond (34 anni, qui il suo account social)

(34 anni, qui il suo account social) Gioffrè (25 anni, qui il suo account social)

Adesso non resta che vedere chi riuscirà a prendere il posto (oltre che lo scettro e la corona) di Elecktra Bionic, la vincitrice della prima edizione. Nell’attesa è possibile leggere l’intervista esclusiva di Vanity Fair Italia ai tre giudici pronti a questa nuova avventura. La nota rivista italiana ha infatti pubblicato una digital cover con il cast di Drag Race Italia al completo e dal titolo provocatorio che recita: “Ciao Giorgia, vieni a giocare con noi?”. La frase riprende un invito fatto dai tre giudici di Drag Race Italia a Giorgia Meloni, in seguito al risultato delle elezioni.