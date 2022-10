Drag Race Italia 2, nel cast anche Narciso

Drag Singer e Cantautore, diventato virale sul web la scorsa estate per il duetto fuoriprogramma con Arisa durante un concerto dell’artista lucana, Narciso entra a far parte del cast della seconda stagione di Drag Race Italia, come annunciato sui canali social del programma, in onda ad Ottobre su Discovery+.

Nella versione italiana del celebre reality americano ideato da RuPaul, Narciso, Drag Singer e Cantautore, sfiderà le altre 9 Drag in gara per aggiudicarsi la corona di Italia’s Next Drag Superstar sotto gli occhi dei giudici Priscilla, Tommaso Zorzi e Chiara Francini.

“É un onore per me poter partecipare a Drag Race Italia.” – Ha dichiarato Narciso – “Siamo in un periodo storico in cui sento farsi sempre più strada la necessità di poter essere se stessi e comunicare le proprie idee senza per questo essere giudicati o etichettati. Narciso nasce come drag singer e cantautore per creare, attraverso la musica, quel safe place in cui tutte quelle persone che si sentono fuori posto, possano trovare il loro spazio di condivisione e sentirsi a casa. Entrare a far parte di questa meravigliosa famiglia mi da la possibilità di amplificare, come artista e performer, il mio messaggio di inclusività a 360°.”

Lo stesso Narciso, che svelerà il suo nuovo progetto discografico nei prossimi mesi, si distingue nel mondo Drag per il suo stile androgino. Si esibisce dal vivo nei teatri con la sua voce graffiante e piena di sfumature, non indossa seni o parrucche e, per questo, si trova spesso a dover giustificare il suo modo di essere, proprio come capita ad ognuno di noi, in qualsiasi ambiente o situazione della vita in cui ci sentiamo a disagio a causa dei giudizi altrui. Attraverso la musica Narciso riesce ad essere out of the box e diventare inclusivo e accessibile a chiunque voglia ascoltarlo, senza dover rinunciare alla sua anima retrò tempestata di scintillanti glitter.

Drag Race Italia 2, chi è Narciso

Narciso, nome d’arte di Stefano Rinaldi, Drag Singer e Cantautore, si affaccia al mondo dell’arte fin da piccolo iniziando a studiare danza e pianoforte dall’età di 4 anni. Crescendo si rende sempre più conto che il suo habitat naturale è il palcoscenico. Prendono, così, vita molteplici esperienze live con una band, un duo acustico e un coro gospel.

Trasferitosi a Roma nel 2016 inizia una carriera nel mondo della notte come Drag Singer in alcune delle realtà più note della scena LGBTQIA+ e, nel 2018, vince il titolo di Androgynous Queen Italia.

Ad oggi si esibisce come artista resident presso La Bottega degli Artisti a Roma. Nel 2021 partecipa al Tour Music Fest arrivando tra i finalisti della categoria Cantautori davanti ai Presidenti di giuria Mogol e Kara Dioguardi, con uno dei suoi brani inediti.

Ad Agosto 2022 Narciso duetta in un fuori programma con Arisa su “Meraviglioso amore mio” durante il concerto dell’artista lucana a Frosinone. Il video, ripreso dal pubblico, diventa virale sui Social raggiungendo le 874k visualizzazioni e viene ribattuto da alcune tra le piú importanti testate nazionali come Il Fatto Quotidiano e Today.it.

Come cantautore, Narciso trae ispirazione da tutto ciò che lo circonda emotivamente e socialmente: sensazioni, impulsi, paure, vissuti, ferite e conquiste interpretando questi stimoli con una visione introspettiva e, allo stesso tempo, proiettata al futuro e alla rinascita, aggiungendovi un tocco retrò e una spolverata di scintillanti glitter, elementi che caratterizzano il suo trasversale stile artistico.

L’inclusività è sicuramente il tema più ricorrente nei testi delle sue canzoni, mezzo fondamentale per l’artista per dare voce a tutti quelli che non l’hanno mai avuta ed essere di ispirazione per chi, sentendosi inadeguato in un particolare ambito della propria vita, non ha il coraggio di esprimersi per ciò che veramente sente di essere.