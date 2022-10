Salento, chiude la catena “Caroli Hotels”: bollette troppo care

Attiva dal 1966, la catena alberghiera Caroli Hotels ha deciso di interrompere le proprie attività a causa dei costi eccessivi dell’ultima bolletta. Una somma di circa 500mila euro che, come testimonia il direttore Attilio Caputo, non ha permesso la regolare continuazione dei servizi.

Cinque strutture in Salento che davano lavoro a 275 dipendenti, attualmente costretti a interrompere il proprio rapporto lavorativo con la Caroli Hotels. E’ a loro che si rivolge il pensiero di Caputo: “Nel ringraziare ulteriormente i nostri collaboratori, che saranno, ahimè, i primi ad essere penalizzati dalla situazione determinatasi, ci auguriamo che un ritorno alla normalità possa far ricreare le condizioni per una riapertura”.

Sulla questione si è espresso anche Giancarlo De Venuto, presidente di Lecce AssoHotel: “Invoco politiche incisive, non metodi palliativi per evitare che altre imprese alberghiere gettino la spugna. Bisogna reagire immediatamente, calmierare i prezzi in maniera sensibile, per evitare il rischio di avere i turisti ma non le imprese dove accoglierli“.