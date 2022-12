Drako: ecco il nuovo aereo che supera il muro del suono

Drako ha compiuto il tragitto da New York a Parigi in meno di due ore. L’aereo raccoglie e migliora l’eredità del Concorde

Un aereo che migliora l’eredità del Concorde e si spinge addirittura a superare il muro del suono. Il nuovo aereo di linea, Drako, ha testato il tragitto da Parigi a New York, compiuto in meno di due ore. Questo il tempo impiegato per impiegare la tratta, tant’è che l’aereo ha già superato ogni tipo di barriera. Se il Concorde viaggiava infatti ad una velocità di mach 2, Drako può raggiungere anche velocità di mach 2 che rompe il muro del suono.

L’aereo è progettato appositamente per eseguire le rotte principali, come il Boeing 777 o l’Airbus A350, ma con una velocità di gran lunga superiore. Proprio in virtù di quest’accelerazione, il design di Drako non prevede una coda del velivolo perché non sarebbe utile per sterzare ad alta velocità come gli aerei di linea normali. A bordo sono previsti invece due canard sul muso dell’aereo per consentire una sterzata alla velocità mach 3.

Il progetto, o almeno la sua livrea, sembrano rimandare con la mente alla compagnia Air France. Ma in realtà l’aereo è ancora solamente un prototipo. Non c’è ancora alcun piano relativo per realizzare effettivamente l’aereo. Il progetto inoltre richiederà una forma di idrocarburi o ecocarburanti ad hoc per viaggiare, considerando la velocità che riuscirà a raggiungere.

Almeno per ora, il sogno sarà destinato a restare tale. Infatti, proprio questa nuova forma d’alimentazione non sembra essere prevista per il momento. Almeno fino al 2050, non si prevedono carburanti sostitutivi che siano leggeri e densi di energia come potrebbero servire a bordo di Drako.