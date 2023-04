Due Rose, il nuovo singolo dei Tiromancino con Enula: testo e significato

di Redazione ZON

I Tiromancino tornano con il nuovo singolo “Due Rose” in collaborazione con Enula, disponibile su tutte le piattaforme digitali (e in radio) da oggi venerdì 14 aprile via Virgin Records/Universal Music Italia.

“Nei duetti di solito si celebrano amori travolgenti o si piangono amori perduti” – affermano Federico Zampaglione ed Enula. “In Due Rose si racconta di un amore sempre in bilico tra passione e fuga… tra promesse e ombre, tra rose e spine. Esistono anche questi amori qui …e noi li cantiamo!”

Il testo mette in luce due diverse prospettive e affronta tematiche più realistiche e meno favolistiche nel descrivere il rapporto di coppia.

“Due Rose” è scritto da Zampaglione e Canova assieme a Enula, Vincenzo Colella, Alessio Nelli e Leonardo Zaccaria. La produzione è affidata a Michele Canova.

“Quando Enula mi ha mandato le sue strofe, le ho trovate subito accattivanti. Ha dato il giusto graffio a questo pezzo” – prosegue Federico Zampaglione a proposito della lavorazione del brano. “Inoltre, è stato bello collaborare e comporre il brano con Canova. È un artista e musicista che stimo molto perché è in grado di unire la modernità delle sue produzioni all’utilizzo di suoni organici e non solo elettronici”.

“Quando ho sentito il pezzo mi è subito entrato in testa e ho sentito il bisogno di scrivere la mia parte. È stato un onore per me vivere quest’esperienza e mi sono divertita tantissimo a collaborare con Federico e Canova. Questa canzone è fresca, mi ricorda la leggerezza della primavera” – ha dichiarato Enula.

I Tiromancino hanno pubblicato nel 2021 il tredicesimo album in studio “Ho cambiato tante case”, 12 tracce che confermano il ruolo da protagonista di Federico Zampaglione all’interno del panorama cantautorale italiano. Il disco includeva i singoli “Finché ti va” (top 10 in radio), “Cerotti” (top 20 dei brani più suonati) e “L’odore del mare” con Carmen Consoli. Nello stesso anno è uscito il film scritto e diretto da Zampaglione, “Morrison”, girato durante la pandemia e che ha ricevuto il plauso di critica e pubblico.

Oltre a lavorare a nuova musica, i Tiromancino saranno di nuovo in tour quest’estate.

