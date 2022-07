Dune 2: al via le riprese in Italia

Quando è stata resa nota la notizia che la saga di Dune proseguirà al cinema con il secondo capitolo diretto da Denis Villeneuve, l’entusiasmo è stato unanime. Dopo l’uscita del primo acclamatissimo film, si attendevano con ansia notizie riguardanti il seguito. E ora l’attesa è finalmente finita. Infatti sembra che le riprese siano già cominciate e proseguiranno in alcune prestigiose location, tra cui anche l’Italia.

Il cast e la troupe di Dune 2 si è spostato ad Altivole, in Veneto, dove alcune zone sono state adibite a set, motivo per cui esse rimarranno chiuse fino al termine delle riprese. Tra questi luoghi, in particolare spicca la Tomba Brion situata nel cimitero di San Vito d’Altivole. Un capolavoro architettonico creato da Carlo Scarpa che ben si adatta alle atmosfere ricreate nel Dune di Villeneuve. Stando ad alcune indiscrezioni, il monumento sarà utilizzato come set del Palazzo Imperiale.

L’annunciò è stato fatto proprio di recente, visto che la Tomba Brion è stata donata al Fai, acronimo di Fondo per l’ambiente italiano. Durante la cerimonia è stato dichiarato che, per permettere le riprese, il monumento rimarrà chiuso per un’intera settimana. Inoltre, è stato reso noto che le visite potranno riprendere dall’8 Luglio.

Inutile dire che si tratta di un set blindatissimo, tant’è che sono previste diverse misure restrittive. Oltre i rigidi controlli, è stata anche disposta la chiusura del traffico (eccetto residenti e mezzi di soccorso) intorno alla zona del cimitero, mentre è esteso a tutti il divieto di sosta.

L’uscita di Dune è stata recentemente posticipata dall’Ottobre 2023 al Novembre dello stesso anno. Confermati nuovamente i ruoli del cast stellare composto da Timothée Chalament, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin e Javier Bardem. A loro si affiancheranno altre tre nomi di spicco nel panorama hollywoodiano: Florence Pugh che interpreterà la principessa Irulan; Christopher Walker vestirà i panni dell’Imperatore Padiscià Shaddam IV; Léa Seydoux interpreterà Lady Margot, mentre Austin Butler sarà Feyd-Rautha.