Skam Italia: rivelato il protagonista della prossima stagione

Da pochi minuti gli account ufficiali di Netflix hanno svelato le carte, rendendo note alcuni importanti notizie che molti fanno stavano aspettando con impazienza. E’ stata infatti confermata la data d’uscita della quinta stagione di Skam Italia, che arriverà sul Netflix il 1 Settembre 2022. La regia questa volta è di Tiziano Russo, il quale ha preso il posto di Ludovico Bassegato che continua però ad essere sceneggiatore e showrunner insieme ad Alice Urciolo.

Ma le novità non si esauriscono certo qui. Principalmente, ad aver scosso gli animi è stato l’annuncio in cui veniva finalmente rivelato il protagonista della prossima stagione. La scelta, in questo caso, è ricaduta su Elia.

Nella quarta stagione avevamo lasciato i protagonisti alle prese con gli esami di maturità, e sembra che la nuova narrazione proseguirà proprio nel punto esatto in cui si erano concluse le precedenti puntate.

Ecco di seguito la sinossi ufficiale di Netflix: “A cavallo tra università e liceo, continuano le storie degli storici protagonisti di Skam Italia ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili. Al centro della nuova stagione, le vicende di Elia (Francesco Centorame) e l’importante percorso di accettazione che dovrà compiere. La complicità degli amici di sempre, determinante per raggiungere questo obiettivo, si intreccerà alle vicende di Elia alle prese con i nuovi personaggi”.

Sempre sugli account di Netflix era stato pubblicato anche un numero telefonico promozionale da contattare per avere accesso a una piccola sorpresa. L’enigma è stato poi svelato e riguardava il primo teaser trailer di Skam Italia 5, già disponibile sui canali ufficiali (clicca qui per vederlo).

In questa nuova stagione faranno ritorno tutti i personaggi più amati dal pubblico. Sono inoltre previsti l’arrivo di due new entries: quello di Asia (interpretata da Nicole Rossi) e Viola (interpretata da Lea Gavino).