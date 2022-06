Il Talismano: la nuova serie Netflix prodotta da Steven Spielberg

Una nuova serie horror sbarcherà su Netflix… o almeno, è quello che si vocifera tra i corridoi degli studi di produzione di Stanger Things. Gli ideatori della fortunata serie soft horror infatti, i fratelli Matt e Ross Duffer, hanno parlato in un’intervista concessa a Variety del loro prossimo progetto. Si tratta dell’adattamento in una serie tv del best seller di Stephen King, Il Talismano.

Come in Stranger Things anche questa nuova serie sarà un’esclusiva Netflix e a produrla un regista d’eccellenza: Steven Spielberg. Il regista si era già assicurato i diritti de Il Talismano, già ben due anni prima della sua pubblicazione. Dopo esattamente quarant’anni, sembra che il regista abbia trovato la sua quadra, grazie ai fratelli Duffer.

Le dichiarazioni dei fratelli Duffer

“È incredibile. Abbiamo avuto un incontro con Steven Spielberg e gli altri produttori. È davvero presto adesso per parlarne, ma abbiamo uno schema per il primo episodio” ha detto Matt.

“Penso che con Spielberg tutto è davvero così stimolante. Ama davvero la gioia della narrazione, in particolare la storia de Il talismano, dove ci sono molte cose soprannaturali, c’è un lupo mannaro, succedono molte cose entusiasmanti, ma al centro di tutto c’è una madre e suo figlio, la loro relazione e il loro amore reciproco. Si spera di raggiungere l’obiettivo che trascini davvero la serie, siamo davvero” ha invece affermato il fratello Ross.