Calciomercato Salernitana, Brereton Diaz nel mirino di De Sanctis

La Salernitana è attiva sul mercato per rinforzare l’organico da mettere a disposizione di mister Davide Nicola in vista della prossima stagione di Serie A. Il ds Morgan De Sanctis, subentrato a Walter Sabatini, è volato a Londra per chiudere l’affare di calciomercato che porterebbe Brereton Diaz in terra campana. L’attaccante classe 1999 è di proprietà del Blackburn e su di lui ci sono anche Eintracht Francoforte e Olympique Lione. Tra Morgan De Sanctis e il giovane ci sarebbe anche stato già un incontro per convincerlo a scegliere la città di Salerno.

Brereton Diaz, cileno di origini inglesi, nell’ultima stagione di Championship inglese ha realizzato 22 reti e collezionato 3 assist in 36 presenze con la divisa del Blackburn. Un bottino, questo, che gli ha fatto guadagnare la convocazione con la Nazionale cilena.

Intanto proprio questa mattina la Salernitana ha ufficializzato un’operazione di calciomercato già annunciata la settimana scorsa: la cessione di Francesco Di Tacchio alla Ternana. Il centrocampista classe 1990 lascia i granata dopo 4 anni e 119 presenze. Sul profilo twitter della società granata è arrivato anche il saluto all’ex capitano: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘90 Francesco Di Tacchio.“