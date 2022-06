Calciomercato Juventus, via de Ligt e dentro Timo Werner: le cifre

La Juventus del futuro prende sempre più forma. In questa sessione di calciomercato (non ancora ufficialmente iniziata) la squadra di Max Allegri guarda in Inghilterra per puntellare la rosa nei reparti in cui c’è maggiore necessità. Dopo il tanto atteso ritorno praticamente già chiuso di Paul Pogba, il prossimo colpo della Vecchia Signora pare essere l’attaccante tedesco Timo Werner. In uscita per i bianconeri il fortissimo difensore centrale Matthijs de Ligt.

Calciomercato Juventus: la situazione

Stando alle ultimissime informazioni raccolte, la Juventus pare sia sul punto di lasciar partire il pilastro olandese di difesa de Ligt. Le ragioni del trasferimento potrebbero essere le necessità di risanare il bilancio dopo il pesantissimo rosso registrato nelle ultime stagioni. Oltre a Giorgio Chiellini, quindi, la Juventus potrebbe dire addio ad un altro titolarissimo in retroguardia.



Sul difensore è fortissimo il Chelsea che sembra pronto a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’olandese. Di certo la cifra è inferiore all’attuale valutazione di mercato del calciatore, ragion per cui nell’operazione potrebbe essere inserito proprio l’attaccante tedesco Timo Werner.



La punta sembra essere molto gradita a Max Allegri che, con la partenza di Dybala, ha assoluta necessità di puntellare l’attacco con un centravanti di riserva di alto profilo. La partenza di de Ligt aprirebbe proprio all’arrivo del tedesco. Con l’arrivo di Pogba e con la partenza di un assoluto pezzo da 90 del calibro di Paulo Dybala, per il bianconeri questa sessione di calciomercato è decisamente entrato nel vivo.