Calciomercato Milan, tutto su Dybala: la strategia rossonera

Il Milan guarda al futuro. Il colpo di calciomercato in grado di infiammare il cuore dei tifosi potrebbe essere decisamente inaspettato. La società rossonera, infatti, guarda in Italia per puntellare la trequarti. Dopo aver virato prepotentemente nelle scorse settimane su Zaniolo e non aver trovato ancora un accordo con la Roma, il nuovo obbiettivo di mercato si chiama Paulo Dybala.

Calciomercato Milan: il punto su Dybala

Paulo Dybala, talento assoluto fino all’ultimo campionato in forza alla Juventus, è stato accostato prepotentemente all’Inter di Inzaghi (che ha praticamente quasi chiuso per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku). Il derby di Milano potrebbe infiammarsi ulteriormente proprio perché Dybala è pericolosamente finito nei radar dei “cugini” rossoneri del Milan.

È innegabile dire che sul piano meramente economico, il Milan difficilmente può permettersi di mettere sul piatto le cifre offerte dall’Inter in questa sessione di calciomercato, ma la volontà di Dybala è chiara: vuole giocare la Champions League. I nerazzurri, che hanno praticamente quasi chiuso per il ritorno di Lukaku ad 8 milioni a stagione, difficilmente possono spostare cifre analoghe a stretto giro, se non prima di aver lasciato partire qualche pezzo pregiato (Skriniar su tutti).

È improbabile anche per il Milan, del resto, offrire a Dybala più dei 6 milioni a stagione offerti dall’Inter. Di certo non si verrebbe a creare un’asta tra le due società.

Resta da vedere chi sistemerà prima la situazione relativa alle partenze ed avrà, quindi, maggiore disponibilità economica nel breve periodo. Quel che è certo è che il calciomercato per le due squadre ormai è decisamente infuocato.